Bari, asfalto viscido e pioggia: quattro incidenti in tangenziale. Traffico in tilt in entrambe le direzioni

Giornata da incubo sulla tangenziale di Bari: quattro gli incidenti avvenuti nel pomeriggio di oggi - domenica 7 gennaio - complice il maltempo e la pioggia. Due i sinistri che si sono verificati sulla statale 16 in direzione nord all'altezza delle uscite per San Girolamo e via Napoli che ha costretto - temporaneamente - la chiusura dell'uscita "Fesca". L'asfalto viscido la causa del tamponamento.

Sempre sulla statale 16 un altro incidente si è verificato in direzione Sud all'altezza dell'uscita di Bari Palese. La polizia locale sul posto suggerisce molta attenzione e ricorda di mantenere la distanza di sicurezza.

Sempre nel pomeriggio, un altro incidente stradale è avvenuto in via Amendola, sulla rampa di uscita dalla città che si immette sulla statale 16 in direzione nord. Poco dopo le 19 a rallentare il traffico, in una domenica di pioggia a traffico intenso, un altro incidente avvenuto - in direzione nord - all' svincolo per Taranto.