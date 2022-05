Incendio al Policlinico in un padiglione chiuso per lavori. Aperta un'inchiesta interna

Un incendio di lieve entità si è sviluppato al Policlinico di Bari, nell’area di deposito del cantiere del padiglione di dermatologia affidata alla ditta che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione. La combustione è avvenuta, per cause in corso di accertamento, nella zona temporanea in cui erano depositati i rifiuti in attesa di selezione e differenziazione. Non ci sono stati danni alle strutture e non c’è stata interruzione delle attività assistenziali nel vicino padiglione di oculistica.

I primi ad intervenire sono stati gli operatori del servizio di manutenzione del Policlinico, che hanno cominciato a spegnere le fiamme già prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due mezzi.

Il Policlinico di Bari ha chiesto una dettagliata relazione dell’accaduto alla direzione lavori della ditta.

