Bari, festa San Nicola, tornano le bancarelle: saranno 143. Approvate le concessioni

Sono 143 le concessioni di posteggi per le bancarelle per la festa di San Nicola 2022, in programma dal 6 al 9 maggio. La ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune la graduatoria degli aventi diritto e l’elenco delle domande non accoglibili. Su 147 istanze pervenute per l’assegnazione di spazi per la vendita di prodotti non alimentari, d’artigianato, dell’enogastronomia pugliese o per paninoteche mobili - fast food, friggitorie e street food - 143 sono state accolte e 4 escluse.

Il regolamento

La concessione di posteggio sarà valida solo per l’edizione 2022 della manifestazione e ad ogni operatore non verrà rilasciata più di una concessione. Avverso il provvedimento di approvazione della suddetta graduatoria può essere proposto ricorso al TAR Puglia - Bari entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica, ovvero dal 20 aprile.

Nei prossimi giorni gli uffici della ripartizione Sviluppo economico procederanno anche alla valutazione delle 21 domande pervenute in relazione alle postazioni dedicate agli operatori ambulanti del settore alimentare che negli anni scorsi hanno conseguito regolare licenza Hccp attraverso i corsi gratuiti promossi dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria.