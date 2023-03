Donna in monopattino investita da un'auto: l'automobilista scappa senza prestarle soccorso. Una 35enne in ospedale

Una donna in monopattino è stata investita da un'auto: l'automobilista scappa senza prestarle soccorso. La 35enne ferita è finita in ospedale. Un "pirata" della strada, nel pomeriggio di ieri (13 marzo), ha investito con la propria auto una donna a bordo di un monopattino per poi scappare. È successo in via De Giosa a Bari. La donna a bordo del mezzo elettrico è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118 e poi trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi ma ha avuto una prognosi di 25 giorni.

Sul posto si è recata la polizia locale di Bari che ha provveduto ai rilievi per risalire all'automobilista scappato senza soccorrere la 35enne. Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze si è risaliti alla targa dell'auto. Sull'accaduto indagano la polizia stradale e la giudiziaria.