Non sarà vana la morte di Domenico Capodiferro, il 15enne deceduto dopo quasi dieci giorni in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere rimasto coinvolto, lo scorso 7 ottobre, in un incidente in moto a Bari, nei pressi dell’Interporto. I genitori hanno deciso di donare gli organi di Domenico, che così continuerà a vivere nelle persone che contribuirà a salvare.

I genitori hanno donato gli organi



I genitori hanno deciso di donare i suoi organi in modo tale che qualcuno possa vivere grazie a Domenico. Stando a quanto si apprende dovrebbero essere cinque le persone che potranno vivere grazie allo splendido gesto dei genitori del quindicenne. Nei giorni scorsi, era stato tanto il supporto alla famiglia e tanti i messaggi di amici e parenti che speravano che Domenico si svegliasse e tornasse in salute. Via social erano arrivati per il quindicenne dei messaggi di supporto da parte di calciatori ed ex calciatori: Javier Zanetti, Antonio Cassano, Nicola Ventola, Christian Vieri, ma anche Stephan El Shaarawy e Lele Adani. Tutti si auguravano che Domenico potesse stare bene e di vedere presto allo stadio il suo sorriso. Invece il destino è stato beffardo e Domenico se n’è andato.



L'incidente dieci giorni fa

Il giovane, a bordo della sua moto, si era scontrato frontalmente con un’auto in strada del Tesoro. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, ed era stato ricoverato nell’immediato al Policlinico di Bari. Purtroppo, il suo cuore nella serata di lunedì ha smesso di battere.