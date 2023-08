Bari, brutto infortunio per Menez. Out anche Diaw, emergenza attacco

Tegola per il Bari: l'attaccante Jeremy Menez - che si è infortunato nella gara d'esordio stagionale con il Palermo al San Nicola - ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore nei prossimi giorni sarà operato e inizierà la riabilitazione che lo terrà lontano dai campi di gioco alcuni mesi. Il francese ha ringraziato i tifosi per il sostegno «dopo la brutta notizia» e ha rilanciato affermando che tornerà «più forte di prima». «Dal primo giorno mi sono sentito subito a casa qui. Ci vedremo presto. Abbraccio la squadra: come avete visto sabato contro il Palermo, siamo una formazione di guerrieri che non molla mai», ha concluso l'ex Milan.

Difficoltà per la prossima partita

Il Bari si appresta ad affrontare la prossima gara, in trasferta contro la Cremonese, con assenze pesanti in attacco: oltre all'infortunato Menez, si è fermato anche l'altro bomber, l'ex Modena Diaw, che ha un problema al bicipite femorale sinistra (potrebbe restare ai box un paio di settimane).

Il tecnico Mignani preparerà la partita in Lombardia con un attacco ridotto all'osso, potendo contare solo su Nasti e sul francese Scheidler nel ruolo di punta, mentre Morachioli e Sibilli giocano più da esterni-suggeritori. Salteranno la prossima gara anche il capitano Di Cesare il mediano Maita, espulsi venerdì nella gara pareggiata (in nove) contro il Palermo al San Nicola.