Paura in città: bimbo investito davanti al "Di Venere"

Un bambino è stato investito ieri sera a Bari, nei pressi dell’ospedale Di Venere. Per fortuna, non ha riportato gravi ferite e non è in pericolo di vita.

Bimbo investito a Bari: i soccorsi

Nell’immediato, il piccolo è stato prontamente soccorso dal 118 che lo ha condotto al pronto soccorso in codice giallo per gli accertamenti di rito. Al vaglio la dinamica dello scontro da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto che hanno effettuato i rilievi di rito e gestito la situazione traffico. L’incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, infatti, ha creato qualche disagio alla circolazione anche dei mezzi pubblici.