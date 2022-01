Altamura, nasce la prima sezione della scuola con metodo Montessori. In Puglia sono 14 i plessi tra nidi, infanzia e primarie

Si chiama "La casa dei bambini" ed è la prima sezione di scuola dell'infanzia con metodo Montessori nel secondo circolo didattico Garibaldi di Altamura, in provincia di Bari.

Il plesso inaugurato oggi

Nel corso dell'inaugurazione, questa mattina, è stato spiegato che si tratta di una scuola costruita su misura dei bambini sia negli arredi, immediatamente fruibili, sia nelle attività, scientificamente strutturate e adatte al raggiungimento di autonomia, indipendenza, responsabilità, curiosità e libertà di espressione. Una sezione eterogenea dove bambini di diverse età possono interagire tra loro, concepita per offrire non solo il supporto di un adulto, ma anche quello dei pari, incoraggiando lo scambio di conoscenze e l'aiuto reciproco, sviluppando l'empatia e la pro-socialità.

Per arrivare a questo obiettivo è stato necessario formare le insegnanti per due anni attraverso corsi specializzati organizzati dall'Opera nazionale Montessori che prevedono lezioni teoriche, metodologiche, laboratoriali e tirocinio diretto, con materiali Montessori. In Puglia esistono quattordici scuole a metodo differenziato Montessori, tra nidi, scuole dell'infanzia e primarie.

«La casa dei bambini» porta a tre il numero delle scuole montessoriane in provincia di Bari. Per attivare una nuova sezione o classe Montessori occorre disporre di un arredo specificamente studiato a misura di bambino e di un insieme di materiali strutturati che sono alla base delle attività educative montessoriane. Sono stati necessari significativi investimenti sulle infrastrutture, sugli strumenti di apprendimento, sulla riorganizzazione degli spazi e sull'aggiornamento continuo professionale mediante consulenze scientifiche, per trasformare gli ambienti di apprendimento.