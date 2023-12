Lancio di sedie e urla: così i residenti sventano il furto d'auto

Tentano di rubare un'auto parcheggiata per strada ad Altamura, ma i residenti li mettono in fuga lanciando loro contro oggetti e urlando. Il tentativo di furto è avvenuto ieri sera in via Ostuni ed è stato documentato da un video girato dalla finestra di un residente e già diventato virale sui social.

Nel video si vedono i ladri tentare di forzare lo sportello di un Suv quando partono grida e lancio d'oggetti, incluse anche alcune sedie di plastica, da parte dei residenti.