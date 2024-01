Grosso petardo posizionato nel bagno chimico: struttura in mille pezzi. Giovane ripreso in un video

Il video è circolato molto rapidamente fra le chat di messaggistica privata e i social, provocando reazioni indignate e commenti durissimi. Un giovane, nella notte di Capodanno, ripreso nell’atto di collocare un petardo all’interno di un bagno chimico in uso alla Traetta Ecologia nella centralissima piazza Matteotti ad Altamura e i momenti immediatamente successivi caratterizzati dalla potente deflagrazione che ha divelto la struttura in mille pezzi. I detriti hanno invaso l’area circostante, adibita a parcheggio, e non si registrano danni alle automobili posteggiate nei paraggi.



La forte esplosione, quasi confusa fra le tante che si sono verificate in città nelle ore precedenti e successive alla mezzanotte, è divenuta oggetto delle indagini delle forze dell’ordine. La clip, divenuta virale, è stata con ogni probabilità girata da un conoscente del ragazzo e gli inquirenti hanno già avviato le procedure di acquisizione dei filmati dei circuiti di videosorveglianza posizionate nella zona con l’intento di risalire all’identità del responsabile, che rischia la denuncia per esplosione in luogo pubblico e danneggiamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA