Due vaccini contro il Covid entro dicembre, la virologa italiana: «I dati sono eccellenti»

Due vaccini contro il covid-19, forse pronti ed autorizzati, almeno negli Usa, entro dicembre: lo scenario sembra avvicinarsi, pur con le dovute cautele. Ad auspicarlo, e considerarlo 'probabilè è Cristina Cassetti. Virologa italiana negli Usa, vicedirettrice della divisione 'Microbiology and Infectious Diseasè dell'Istituto per le malattie Infettive guidato da Anthony Fauci, di cui è stretta collaboratrice da anni: «I dati forniti dalla Pfizer sul 90% di efficacia generale del loro vaccino sono eccellenti - ha detto all'Ansa - ma dobbiamo rivederne i dettagli. Siamo anche in attesa a giorni dei dati del trial di fase 3 della Moderna» e si spera in risultati equivalenti.

APPROFONDIMENTI FOCUS Vaccino, come funziona. Il piano delle vaccinazioni e i dubbi degli... FOCUS Vaccino Covid, pronta bozza piano ministero: la lista di chi lo... FOCUS Vaccino, dosi difficili da trasportare: la cura Pfizer è... L'INTERVISTA Vaccino Oxford, presidente Irbm di Pomezia: «Si può... L'ANNUNCIO Covid, l'Ue compra il vaccino Pfizer. All'Italia 27 milioni... ITALIA Covid, Brusaferro: «Farmaci basati su anticorpi pronti nei... SALUTE Vaccino messo a punto da Pfizer, ok della Ue ITALIA ​Covid, virologo Galli: «Natale rischio piena seconda... SALUTE Locatelli: «Apprezzamento per risultati vaccino Pfizer, al... FOCUS Vaccino, attivo gruppo di lavoro per catena della distribuzione RICERCA Vaccino Covid, il virologo Marcello: «Arma importante, ma non... ECONOMIA Coronavirus, von der Leyen: "presto acquisto di 300 milioni di dosi... BOLLETTINO Covid Italia, bollettino oggi 9 novembre: 25.271 nuovi casi in 24 ore... IL FOCUS Vaccino Covid Pfizer, tutti i problemi e i tempi per portarlo in...

Vaccino, come funziona. Il piano delle vaccinazioni e i dubbi degli scienziati: prima i giovani o gli anziani?

Ultimo aggiornamento: 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA