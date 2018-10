Colori pericolosi? «I matitoni colorati Stabilo woody 3 in 1 sono sicuri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il Gruppo Fila, anche il concorrente Stabilo interviene sulla notizia diffusa nei giorni passati dal titolo "Pastelli a colori cancerogeni, studio tedesco: ecco le marche a rischio". Ecco la nota della società.«Stabilo, a seguito delle notizie pubblicate dalla rivista specializzata tedesca Öko-Test, comunica che i matitoni colorati Stabilo woody 3 in 1 sono sicuri e rispettano tutte le specifiche legali e i valori guida Uni En 71. Questo è confermato dai test di prodotto che vengono condotti regolarmente da istituti indipendenti e rinomati, in conformità con i dovuti standard».«Stabilo accoglie con favore il fatto che gli istituti indipendenti eseguano i propri test di prodotto. Tuttavia, questi ultimi devono sempre essere basati sui requisiti legali per i prodotti in fase di test e sugli ultimi standard scientifici».