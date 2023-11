"Se domani non torno.. ": la poesia di Cristina Torres Cáceres rilanciata dalla sorella di Giulia invade i social

"Se domani non torno...", la poesia di Cristina Torres Cáceres è stata rilanciata da Elena Cecchettin, sorella di Giulia uccisa per mano di Filippo Turetta, il suo ex fidanzato. Un femminicidio, l'ennesimo, che lascia una profonda tristezza. In queste ore sono migliaia le donne, famose e non, che sui social stanno postando i versi dell'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres: "Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima".

La sorella di Giulia

Negli ultimi messaggi del social, stamani Elena riprende e copia altre storie dedicate alla violenza di genere, sulla "cultura dello stupro" che alimenta e protegge i violenti, e alla citazione dell'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres: "Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto.

La manifestazione di sabato

Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima".

Intanto per il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, ci sarà una manifestazione in diverse piazze italiane per dire stop alla violenza, per far sentire la prorpia voce. L'appello è che nelle piazze ci siano anche tanti uomini.