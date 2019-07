© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 si è verificata questa mattina all'alba in provincia di Avellino. L'epicentro è stato registrato nel territorio del comune di Chiusano San Domenico dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Non ci sono stati danni a persone o cose. Massima attenzione da parte della protezione civile e delle forze dell'ordine. La scossa è stata registrata a una profondità di undici chilometri. È la seconda in Irpinia nel giro di un paio di settimane.