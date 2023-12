Scontro treni Faenza: tamponamento fra Frecciarossa partito da Lecce e regionale (e la velocità era ridotta)

Scontro fra due treni sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini. Uno era un treno Frecciarossa partito da Lecce e l'altro un regionale, e si trovavano nelle campagne tra Faenza e Forlì. Diciassette le persone contuse o leggermente ferite anche grazie al fatto che la velocità dei due treni era ridotta. Sul posto dalle 20.30 sono operative le squadre dei vigili del fuoco di Ravenna e Forlì Cesena.

Il tamponamento

È stato una sorta di tamponamento quello che è avvenuto intorno alle 20.20 sui binari lunga la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nei pressi di Faenza, nel Ravennate.

A quanto si è appreso due convogli - un treno regionale 2Rock" e una Freccia - in marcia entrambi in direzione Nord si sono urtati a una velocità contenuta, per cause ancora da accertare, arrecando solo lievi ferite e contusioni a 17 passeggeri in viaggio sui due treni. Sul posto, come da protocollo, sono intervenuti, oltre ai sanitari, i Vigili del fuoco, con squadre in arrivo da Ravenna e da Forlì e le forze dell'ordine. «Siamo lavorando a stretto contatto con la Regione Emilia-Romagna e con le forze di Protezione civile - scrive il sindaco di Faenza, Massimo Isola sulla sua pagina Facebook -: un ringraziamento ai Vigili del fuoco e ai soccorsi, prontamente intervenuti».

Circolazione sospesa

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Castelbolognese e Forlì. Lo fa sapere Fs in una nota. Trenitalia informa che le cause sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi.

Le linee sospese

A seguito dell'incidente, come informa il servizio Infomobilità sul sito trenitalia.com, «la circolazione è ancora sospesa tra Forlì e Faenza, in corso l'intervento dei Vigili del fuoco, in attesa dei tecnici e delle forze dell'ordine».

In particolare, il treno Freccia rossa 8828 partito da Lecce alle 12.57 che sarebbe dovuto arrivare a Venezia Santa Lucia alle 22.09 è fermo dalle 19.38 nei pressi di Forlì; il treno Freccia rossa 8823 da Milano a Pescara è fermo dalle 20.10 a Faenza; il Freccia rossa 9810 da Pescara a Milano è fermo dalle 20.14 a Rimini; l'intercity 614 da Lecce a Milano è fermo dalle 20.07 a Cesena.

Il fattore bassa velocità

I treni viaggiavano a velocità bassissima, quasi di manovra. Uno è un Frecciarossa che viaggiava tra Lecce e Venezia con 400 perosne a bordo, l'altro è un regionale Pesaro-Bologna con 60. L'urto è avvenuto nelle campagne tra Forlì e Faenza.