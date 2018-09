Salvini in copertina sul Time. «Il nuovo volto dell'Europa», titola l'ultimo numero della rivista Usa che definisce il ministro dell'Interno «lo zar dell'immigrazione in Italia che sta portando avanti la missione di disfare la Ue». All'interno una lunga intervista al vicepremier.



LEGGI ANCHE Salvini: «Unici razzisti sono politici di sinistra. Più fondi e uomini per lotta alla mafia» insul. «Il nuovo volto dell'», titola l'ultimo numero della rivista Usa che definisce il ministro dell'Interno «lo zar dell'immigrazione in Italia che sta portando avanti la missione di disfare la Ue». All'interno una lunga intervista al vicepremier.LEGGI ANCHE

«Stiamo lavorando per recuperare lo spirito europeo che è stato tradito da coloro che guidano questa unione», dice il ministro. «È chiaro che devo cambiare le dinamiche europee».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La corrispondente del Time a Roma Vivienne Walt parla di Salvini come dell'uomo «più temuto in Europa, «il capitano che sta scuotendo l'establishment europeo e che minaccia di rovesciare un sistema politico che è stato travolto dall'ondata populista degli ultimi tre anni». Walt afferma quindi come il mantra ripetuto da Salvini nei suoi comizi sia «Italians First», uno slogano che riecheggia l'America First di Donald Trump.