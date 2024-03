Roma, uccide la moglie a coltellate dopo una lite al Quadraro: arrestato 36enne. In casa c'era la figlia di 5 anni

Un uomo ha ucciso con una coltellata al torace la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la polizia.

Roma, incidente sulla Casilina, auto si ribalta e prende fuoco: morti 2 ragazzi, un terzo è gravissimo

Cosa è successo

La vittima, Li Xuemei, era una cittadina cinese di 37 anni. Inutile per lei i soccorsi. A dare l'allarme un vicino che ha sentito le urla. La donna è stata trovata sul letto senza vita. In casa c'era anche la figlia di 5 anni. Il marito, un connazionale di 36 anni, è stato arrestato poco dalla polizia in via Consoli.