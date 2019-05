© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo alla guida di unaha travolto una ventina auto sulla Casilina a Roma, all'altezza di via Pietro Belon in zona Torre Maura. La betoniera, intorno alle 11, ha fermato la sua folle corsa sui binari della ex linea tranviaria, in prossimità di via Alessandrino. Sul posto i vigili del gruppo Torri, Alessandrino e Casilino. Sette ambulanze sul posto. Indagini in corso, tra le ipotesi anche quelle che l'autista abbia avuto una crisi epilettica. Ma non si esclude nessuna pista.Al momento sarebbero 5 I feriti. Quattro passanti in codice rosso (ma nessuno in pericolo di vita) sono stati trasferiti in ospedale: due sono al policlinico di Tor Vergata, uno al San Giovanni e uno all'ospedale Casilino. Anche l'autista, un italiano di 48 anni incensurato, è in prognosi riservata all'Umberto. Nessuno di loro è in pericolo di vita. L'uomo - stando alle prime ricostruzioni - rideva mentre guidava il mezzo.La polizia locale sta procedendo al sequestro del mezzo e di tutte le auto coinvolte.