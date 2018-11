L'auto schiacciata da una betoniera: il conducente ne esce vivo per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA CASTELLI - Si scontra con una betoniera e ne esce vivo per miracolo. E' successo questa mattina sulla provinciale che collega Villa Castelli e Grottaglie. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una betoniera e una Fiat Panda, rimasta letteralmente schiacciata dall'enorme mezzo. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale Perrino, ma non sono in pericolo di vita.A salvarsi miracolosamente è stato soprattutto il conducente della Panda, tirato fuori dall'abitacolo con l'aiuto dei vigili del fuoco. Sul posto anche medici del 118 e i carabinieri di Francavilla.