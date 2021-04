AstraZeneca, Renzi: «Mia moglie positiva dopo il vaccino. Contagiato anche mio figlio di 18 anni»

Matteo Renzi parla della sua Pasqua ospite del programma tv L'Aria che tira su La 7 decendo che la moglie Agnese è risultata positiva al Covid dopo il vaccino AstraZeneca: «Contagiato anche mio figlio di 18 anni».

«La mia Pasqua? È diventato positivo mio figlio di 18 anni poi Agnese che però ora è pronta per il rientro a scuola. Si può prendere il Covid anche dopo il vaccino ma il consiglio è: vaccinatevi, vaccinatevi perché il vaccino anche se non protegge definitvimante serve», ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a L'Aria che tira su La 7, spiegando che la moglie si era vaccinata in quanto professoressa con Astrazeneca mentre lui non lo è.

«In albergo a Firenze»

«Io e mio figlio grande abbiamo passato Pasqua in albergo a Firenze e siamo andati a salutarli dalla strada», ha aggiunto Matteo Renzi.

«È chiaro che fra Carlo Calenda e Virginia Raggi io ad occhi chiusi voterei Calenda» alle elezioni comunali a Roma, ha poi detto Matteo Renzi a L'aria che tira su La7.

« Letta sta facendo un buon lavoro»

Letta «sta facendo un buon lavoro, facciamo che Enrico letta possa lavorare», ha detto Matteo Renzi a proposito dell'incontro di stamattina con il segretario del Pd: «Il Nazareno ha detto che è stato franco e cordiale. È stato molto franco e molto cordiale, sono d'accordo con la ricostruzione del Pd», ha sottolineato il leader di Iv. «Letta dice che la questione femminile è il vero problema - ha detto ancora il leader di Iv -. Penso che Letta voglia fare una battaglia vera, non credo possa candidare a Torino, Milano, Roma, Napoli, Siena, Bologna uomini. Lo troverei contraddittorio. In alcune città penso che Iv possa dare una mano».