Prodi, è morta la moglie Flavia Franzoni: aveva 76 anni, stava facendo un cammino a piedi in Umbria. L'ex premier: «Un dolore enorme»

È morta la moglie di Romano Prodi, Flavia Franzoni. La compagna dell'ex premier aveva 76 anni e nel 2019 avevano festeggiato le nozze d'oro: 50 anni di matrimonio insieme.

La donna è deceduta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, ieri sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. È caduta all'improvviso, forse a causa di un malore.

È dovuto intervenire anche il soccorso alpino per recuperare la salma della donna. Sul posto è arrivato il 118 che però ha potuto solo constatare il decesso. Flavia Franzoni sarebbe morta in una località in una zona piuttosto impervia. Con le condizioni rese ancora più difficili dalla pioggia.

La famiglia Prodi è stata raggiunta da un messaggio di condoglianze da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha espresso il proprio profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza per la scomparsa della moglie signora Flavia Franzoni.

L'annuncio di Prodi

«Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni». È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio.

Franzoni era originaria di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. È stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, ha lavorato per vent’anni (fino al 1995) all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice.

Nel 1996 ha partecipato con Prodi alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

Con il "Professore" formavano una coppia inseparabile.

Flavia Franzoni, il libro a doppia firma con il marito: "Insieme"

Nel 2005 scrive con il marito il libro “Insieme” che racconta la loro vita di coppia e l'impegno politico. Si aggiudica il premio speciale alla Capri-San Michele (la più importante rassegna in ambito cattolico per la narrativa, vinta due volte da Ratzinger).

In quel volume la docente aveva scritto: «Insieme è la parola e il concetto che più ricorre in queste pagine. Si riferisce a noi che abbiamo scritto un libro a doppia firma dopo una vita di esperienze comuni. Si riferisce alla grande famiglia in cui ci siamo trovati a vivere. Si riferisce alle esperienze vissute in comune con i tanti compagni di scuola, di parrocchia, di lavoro o, semplicemente, di vacanze. Il confronto con tante esperienze diverse è visto come l’elemento caratterizzante della formazione nostra e dei nostri figli».

Le reazioni e le condoglianze, Schlein: «Siamo sconvolti»

Commentano a caldo la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni, docente universitaria e moglie dell'ex premier ed ex presidente della Commissione europea, Pier Ferdinando Casini, Enrico Letta e Matteo Salvini.

«Attonito nell'apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita». Così Pier Ferdinando Casini.

«Rimango senza parole nell'apprendere la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio Romano con Giorgio e Antonio. Ripenso ad un'infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato», scrive Enrico Letta su twitter.

Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l’amata moglie Flavia.

Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 13, 2023

Matteo Salvini, sullo stesso social, esprime vicinanza all'ex premier Prodi. «Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l’amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari», scrive su Twitter.

«Profondamente colpito dalla notizia della improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni, donna forte e sempre presente nelle storie comuni di questi decenni. Abbraccio Romano Prodi e tutta la sua famiglia». Così il commissario Ue, Paolo Gentiloni, sempre su twitter.

«Esprimo al presidente Romano Prodi e a tutta la sua famiglia le mie più sincere condoglianze e quelle del gruppo che presiedo per l'improvvisa scomparsa della moglie Flavia Franzoni. Ho avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualità e la sua grande preparazione, che ne facevano una studiosa attenta e rigorosa»., scrive Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera del Deputati.

La segretaria del Pd Elly Schlein, che è stata anche assessora emiliano romagnola ai servizi sociali, ha diramato una nota in cui parla di comunità "sconvolta" per la morte di Franzoni. «Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica». «È impossibile riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacità di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso».

Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini la ricorda come una mente acuta e una persona speciale. «Flavia Franzoni era una persona speciale. Una mente acuta, una docente universitaria di alto livello, un'osservatrice della nostra società discreta, ma sempre attenta e presente. Una donna di grande umanità e intelligenza». «A Romano, ai figli e a tutta la famiglia Prodi un forte abbraccio in questo momento così difficile», aggiunge.