Barista stuprata per ore a Piacenza, il presunto l'aggressore - Nicola Istrati, un romeno di 34 anni - è stato fermato a Milano con l'accusa di essere il responsabile della violenza sessuale. L'uomo, che stava fuggendo, è stato identificato dai Carabinieri di Piacenza e individuato in zona Forlanini, a piedi. Si tratta di un pregiudicato che stava scontando una condanna per altri reati, in detenzione domiciliare con permesso di uscire per lavorare durante il giorno, non di notte.



La castrazione chimica per gli stupratori «è una proposta della Lega da anni. È una sperimentazione in vigore in tanti Paesi europei civili e sviluppati che però ritengono che chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino vada curato, non solo incarcerato. Perché un maiale che fa violenza su una donna o un bambino va accompagnato in un percorso che gli impedisca di farlo per il resto dei suoi giorni». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini interpellato a margine del Consiglio federale della Lega a Milano.

Unoorribile con le grida della vittima talmente da essere ascoltate dai vicini che hanno chiamato i soccorsi. Un uomo nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbe stuprato una donna all'interno di un bar a Piacenza.Secondo il racconto della vittima ai carabinieri, l'aggressore si sarebbe presentato nel locale poco prima della chiusura e per ore avrebbe abusato di lei,cinese di 40 anni in quel momento sola, dopo averla legata e imbavagliata usando del nastro adesivo e un grembiule. Nicola Istrati è rimasto nel locale per circa tre ore, nella quali ha anche mangiato e provato a scassinare le macchinette del videopoker.. «Per i colpevoli di questi reati zero sconti, pena certa da scontare solo in galera e castrazione chimica». È quanto scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter commentando il fermo a Milano di un cittadino romeno di 34 anni accusato di aver violentato una barista a Piacenza.