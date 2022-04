Petroliera affonda al largo della Tunisia: a bordo 750 tonnellate di carburante, si teme disastro ambientale

Allarme al largo della Tunisia. Una petroliera con a bordo circa 750 tonnellate di carburante è affondata a 7 km circa dalle coste del golfo di Gabes: le autorità locali sono al lavoro per scongiurare comunque un disastro ambientale. Lo rende noto il ministero dell'Ambiente di Tunisi sulla sua pagina Facebook annunciando di aver attivato il piano nazionale di emergenza in coordinamento con tutti i ministeri interessati.

🚨Environmental Disaster: shipwreck #Xelo, 16 april in the Gulf of Gabes, Tunisia ,Mediterranean 😰 transporting 750 Tonnes of Diesel Fuel 😰 #pollution #shipwreck #crisis pic.twitter.com/LgaDkwFXz8

— Dr. Oula Amrouni د.عُلا العمروني (@OulaAmrouni) April 16, 2022