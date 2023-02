Pandora, ecco come vincere un bracciale per la Festa della Donna. Ma è una truffa: il concorso non esiste

Attenzione, Pandora non regala alcun bracciale in occasione della Festa della donna. Da questa mattina le chat whatsapp sono invase da link, inviate tra amici, che invita a rispondere ad un questionario per vincere un braccialetto firmato Pandora. Invece si tratta di una vera e propria truffa.

Il claim

"In occasione della Giornata Internazionale della Donna, rendiamo omaggio a 5.000 donne eccezionali con un braccialetto esclusivo" si legge nel messaggio per ottenere un premio esclusivo.

Una sorta di "concorso" a premi che altro non è un ennesimo tentativo di phishing per svuotare i conti in banca di ingenui amanti del web. Difficile non vincere infatti, basta rispondere a tutte le domande del questionario, provare - tre i tentativi - ad aprire tre scatole regalo tra 9 sperando di essere fortunati. E così è. Il braccialetto lo vincono praticamente tutti. A questo punto è necessario inviare il link, sempre via whatsapp, ad altri amici (5 gruppi o cinque persone) per ricevere il premio.

A questo punto si può proseguire la registrazione: mail e indirizzo di residenza in cui ricevere il regalo. Peccato però che poi si debba inserire il numero della carta di credito. Altro che concorso. E' inesistente.