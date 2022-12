OnlyFans-Gardaland, il caso Ilaria Rimoldi: «Se le foto le avesse messe un uomo sarebbe andata così. Mi ha spinto il mio fidanzato a farlo»

Faceva l'intrattenitrice a Gardaland e in contemporanea, fuori dall'orario di lavoro, pubblicava foto osè su OnlyFans, poi i suoi capi l'hanno scoperta e non le hanno rinnovato il contratto. Questa è la storia di Ilaria Rimoldi 25enne brianzola che fino al 27 novembre scorso lavorava come hostess nel parco divertimenti italiano.

Poi su un sito che parlava di nuove professioni i dirigenti del lunapark "beccano" la sua foto e la ragazza viene convocata: le chiedono spiegazioni. Lei senza esitazioni replica: «Fuori dal lavoro una persona può fare ciò che vuole. Mi hanno convocata il direttore del parco e il responsabile delle risorse umane. Mi hanno detto: "questo è un parco per bambini, tu fai contenuti per adulti. Non vogliamo che queste cose si mescolino". E io ho risposto che se mi avessero dato 5 mila euro al mese sarei rimasta». Così allo scadere del suo contratto il parco decide di non rinnovarlo.

Le foto audaci fatte dal divano di casa di Ilaria condivise sul sito OnlyFans, dietro il pagamento di un abbonamento, quindi poco si addicono a quella che è la politica aziendale del lunapark.

Ma la Rimoldi è certa che se al suo posto ci fosse stato un ragazzo con gli addominali in mostra su OnlyFans la storia sarebbe finita diversamente. «Basta guardare sui social quante foto ci sono dei miei colleghi in costume».

La vita di Ilaria comunque è cambiata, se prima guadagnava 1.100 euro netti al mese ora ne incassa almeno 5.000 grazie alla piattaforma. «Nel 2022 parlano tanto di giovani che non hanno voglia di lavorare, ma cosa avrei dovuto fare? Campare con 1000 euro al mese, facendo a stento la spesa? Io non voglio fare questa vita. Noi giovani dobbiamo arrangiarci per andare avanti», e il modo per "arrangarsi" la ragazza lo ha trovato e si chiama OnlyFans: «Guadagno 5.000 euro al mese, forse anche di più ma bisogna dedicarsi con impegno. Non basta pubblicare una foto in mutande». Ha speigato a La Repubblica, il lavoro che cìè in realtà dietro il sito di foto audaci. Per piacere bisogna lavorare su foto di qualità, sui contenuti e sul rapporto con le persone e dargli la possibilità di fare richieste. «Gli iscritti vogliono contatto, chiedono cose. Per esempio mi chiedono di fare un video, con l'intimo rosso, pronunciando il loro nome. Pornhub, invece, è unidirezionale».

Ilaria Rimoldi oggi è serena e vive la sua vita tra scatti audaci e la sua famiglia. «Ho un fidanzato. É anche un po' grazie a lui se lo faccio. Mi ha detto: ma sì, fallo, che te ne frega. In effetti, mi mantengo molto meglio ora», e anche per i genitori e i nonni nessun problema per questa nuova avventura professionale di Ilaria: «I miei sono persone intelligenti, hanno compreso. I miei quattro nonni, che hanno 90 anni, mi hanno detto: fai del male a qualcuno? No. E allora avanti così».