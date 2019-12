Muratore vince 123 milioni di euro ma continua a lavorare: «Non posso abbandonare i clienti»

Ultimo aggiornamento: 19:22

Hacircaallama non ha intenzione di smettere di lavorare: «Ho preso un impegno con i clienti e non posso abbandonarli». Una scelta davvero insolita, quella di unche lavora comeed è diventato ricco grazie aSi chiama, è un 42enne inglese e vive a Selsey, nel West Sussex, insieme alla moglie Lenka e ai loro due figli, di 10 e 15 anni. Lo scorso 19 novembre, come riporta il Mirror , quest'uomo ha vinto il concorso di, ottenendo la bellezza di(circa 122,7 milioni di euro). Nonostante la sua vita sia inevitabilmente destinata a cambiare, al momento Steve non vuole proprio sapere di lasciare il lavoro da«Ho ancora dei lavori da finire, avevo preso degli impegni coie non posso abbandonarli. Non ho la minima intenzione di smettere di lavorare, voglio mantenere la parola data ai clienti e comunque non voglio tenere tutto per me» - ha spiegato l'uomo - «Quello che abbiamo vinto è anche troppo per la nostra famiglia, ho deciso che saremo: vogliamo aiutare i nostri parenti e i nostri amici, ma anche tante persone che in questo momento si trovano in difficoltà. Vogliamo che sia un buonper tutti, non solo per noi».Ladi Steve,, di origini slovacche, ha invece deciso di lasciare il lavoro di cassiera in un discount aperto 24 ore su 24. La donna, infatti, ha spiegato: «Vorrei riposarmi un po', i turni di notte sono stancanti e spesso non riuscivo a passare del tempo coi miei figli. La prima cosa che farò è comprare una nuova casa, più grande».