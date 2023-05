Milano, donna colpita da 4 vigili: manganellate e spray al peperoncino per bloccarla. La trans brasiliana denunciata a piede libero

Una donna accerchiata da quattro agenti della polizia locale. Le manganellate, lo spray al peperoncino, poi le manette. È la scena che viene ripresa da un video amatoriale che in poco tempo ha fatto il giro sui social. Il fatto sarebbe avvenuto questa mattina in zona Bocconi, a Milano. La vittima una trans brasiliana che, secondo il sindacato, stava infastidendo i bambini che entravano in una scuola del posto. La Procura di Milano sta facendo accertamenti sul caso. Della vicenda è stata informato il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e ovviamente sarà aperto un fascicolo di indagine.

Donna picchiata da 4 agenti, il video

Le immagini mostrano solamente l'intervento degli agenti, con la donna, una trans brasiliana, che viene immobilizzata a terra, colpita con i manganelli sul corpo e con lo spray al peperoncino (in dotazione dal 2019 a Milano) sul volto.

Poi viene ammanettata con il viso sull'asfalto. Non è chiaro cosa sia avvenuto in precedenza, le immagini non lo mostrano.

La ricostruzione

L'episodio - a quanto si apprende - è avvenuto questa mattina in zona Bocconi. La donna, rannicchiata a piedi nudi davanti a un'aiuola, si toglie gli occhiali, a un certo punto alza le braccia, poi, scaraventata a terra, si tiene la testa con le mani, per proteggersi dai colpi. Contro di lei sembra dal video che uno degli agenti usi anche lo spray al peperoncino. Sono in corso - fa sapere il Comune di Milano - tutte le verifiche per capire cosa è successo, quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti. La Polizia locale è anche in contatto con l'autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura.

Il sindacato

Daniele Vincini del sindacato Sulpl ha spiegato che i vigili erano stati chiamati alle 8.15 dai genitori di una scuola perché stava importunando i bimbi all'ingresso. Qui gli agenti sono riusciti a metterla, con fatica, sull'auto con cella di contenimento, dove «ha iniziato a dare testate e s'è finta svenuta. Quando gli agenti hanno fatto i controlli li ha aggrediti» per scappare. E poi è stata bloccata. «Quello che si vede è l'ultima parte del video».

A chiedere l'intervento degli agenti sono stati i genitori che portavano a scuola i bambini nel plesso di via Giacosa, nella zona Nord di Milano, allarmati dalla persona che in parte svestita e completamente alterata urlava di avere l'Aids. Lo ha urlato anche agli agenti che sono intervenuti e che, ha spiegato Vincini, sono riusciti a fatica a contenerla. Sul posto è anche intervenuta un'ambulanza, che non è però riuscita a visitare la transessuale. La quarantunenne senza permesso di soggiorno e con una serie di precedenti è stata fatta salire sull'auto per portarla all'ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di via Custodi, nella zona dei Navigli non lontano dall'università Bocconi. Lei, ha spiegato il sindacalista, ha iniziato a dare testate e si è finta svenuta. E quando gli agenti stavano aprendo la portiera ha dato un calcio violento a un agente, «che ha una prognosi di 15 giorni», per scappare a piedi fino al luogo dove è stata fermata. «Gli agenti - ha sottolineato Vincini - sono stati costretti ad usare il distanziatore e lo spray per portarla via. E noi siamo al loro fianco, anche con i nostri avvocati se sarà necessario».

Il sindaco Sala: «Un fatto grave»

«Mi sembra un fatto veramente grave». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine del Consiglio metropolitano il video che ritrae alcuni agenti della polizia locale che bloccano una persona anche usando anche il manganello. «Non è certo una bella immagine anzi è un fatto grave. Però per potere formalmente intervenire è necessario che la polizia locale faccia una relazione, nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni - ha aggiunto -. Poi alla luce del risultato della relazione si potranno fare due cose: prendere provvedimenti come ad esempio la sospensione o anche arrivare a fare una denuncia, cosa da non escludere, da parte nostra all'autorità giudiziaria». «Adesso non voglio dire cose non precise e aspetto di leggere la relazione altrimenti rischierei di dare un commento generico e non posso farlo», ha concluso.

La trans denunciata a piede libero

Non è stata arrestata ma denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale la transessuale 41enne. E l'esito dei primi accertamenti effettuati dal comando di piazza Beccaria e comunicati attorno alle 16 al pm di turno Maurizio Ascione. Nel frattempo l'aggiunto Tiziana Sicilano e il Procuratore Marcello Viola sono in attesa di una relazione sull'accaduto.