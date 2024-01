Meloni, diretta oggi discorso: «No aumento tasse, ma taglio spesa. Mes obsoleto. Non vedo bavagli sull'informazione». Sul premierato: «Non tocca poteri Presidente Repubblica»

di Fracesco Malfetano

ROMA Buona la terza. Dopo i rinvii dovuti ad uno stato influenzale prima e a dei fastidiosi otoliti poi, Giorgia Meloni terrà questa mattina la tradizionale conferenza stampa di fine anno (inizio, oramai) organizzata assieme all'Ordine dei giornalisti. Un appuntamento che ha visto via via aumentare le aspettative, complice un'imprevista sequenza di new entry tra i temi del momento. E così se tra i suoi fedelissimi c'è chi garantisce che sarà uno «spettacolo» auspicando la cacciata immediata del deputato Emanuele Pozzolo da FdI e l'annuncio della candidatura in prima persona alle elezioni europee di giugno (cannibalizzando, in questo modo, tutta l'attenzione dei media), c'è pure chi al contrario prevede «calma, toni bassi e risposte puntualissime sui singoli dossier». Tutto e niente insomma.

I RINVII

La sola certezza è che l'aver posticipato per cause di forza maggiore l'appuntamento non ha giocato a favore dell'esecutivo.

La mancata ratifica del Mes o l'approvazione più o meno tardiva della Manovra oggi non appaiono poi fascicoli così scottanti rispetto a quelli che si sono accumulati nell'ultima settimana sulla scrivania di palazzo Chigi. L'inchiesta su Verdini jr che potrebbe finire con il coinvolgere alcuni sottosegretari del suo governo o il vicepremier Matteo Salvini e l'affaire dell'eletto pistolero di Vercelli rappresentano una rapida successione di ganci piuttosto duri da incassare per chiunque.



Ed è per questo che Meloni, con lo spettro della conferenza stampa di Cutro che aleggia a monito, ha richiamato alle armi tutti i collaboratori più fidati (in primis il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari) e si è preparata all'incontro che si annuncia fiume (l'orario di conclusione preventivato è alle 14) dividendo i possibili temi in tre macro-aree: le cosiddette «breaking news», gli «evergreen» (composti da guerre, temi macroeconomici e migrazioni) e i «grandi eventi del 2024» (G7 ed elezioni).

I TEMI

Posta l'assoluta importanza degli ultimi due, è il primo pacchetto ad agitare realmente la premier. Non solo per le vicende giudiziarie di vario genere o il vessillo di una «democrazia a rischio» sventolato dall'ex presidente della Corte Costituzionale, quanto soprattutto la questione dei rapporti con il Quirinale e con Bruxelles, e quella della credibilità del Paese in Europa. I rilievi magnificati l'altro ieri da Sergio Mattarella sulla legge per la Concorrenza sono stati una doccia gelata per la premier che però si è ben guardata dal commentarli. Non solo per un ovvio garbo istituzionale, ma anche perché - ascoltando quella che è da sempre la posizione del suo ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto - inizia a pensare che il dossier Bolkenstein vada gestito diversamente. Certo Meloni non ha intenzione di mettersi contro né i pasdaran leghisti né chi, in FI come in FdI (soprattutto il capogruppo azzurro Maurizio Gasparri e i ministri Daniela Santanché e Adolfo Urso), è convinto che la proroga delle attuali concessioni sia una possibilità concreta, ma provare a farli ragionare per non incancrenire uno scontro che rischia già di configurarsi come un «nuovo caso Mes» e irrigidire ulteriormente il fronte aperto con la Commissione europea dopo il Patto di Stabilità.

In altri termini, con un occhio ben puntato sul voto estivo, la leader di FdI ha in mente di ritagliarsi un ruolo da tessitrice rispetto alle intemperanze degli alleati, anche nei confronti di un Colle apparso sempre più seccato dal continuo gioco specchi e rifrazioni adoperato da Carroccio e FI. Del resto con la stampa sul piede di guerra per la cosiddetta legge bavaglio, i magistrati ancora agitati dalle parole di Guido Crosetto e i governatori poco sereni per la mancata disponibilità a consentirgli di correre per il terzo mandato, attovagliarsi in un braccio di ferro con Mattarella non è considerabile una buona idea. Specie con la riforma costituzionale per il premierato (e pure quella per l'autonomia differenziata) che ribollono in pentola.

D'altro canto il segnale che per la premier non sarà una conferenza come le altre sta pure nel profilo basso tenuto sui social. Lo scorso anno, il giorno prima del tradizionale evento con i giornalisti, i diversi canali di Meloni annunciarono a reti unificate l'appuntamento. Quest'anno sulle bacheche della premier campeggiano gli auguri per il 2024 e quelli alla neo-mamma Federica Pellegrini.