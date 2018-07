Il titolo potrà sperimentare unperiodo di volatilità fin quando il nuovo management non comunicherà chiaramente come saranno affrontate le priorità del gruppo. È quanto indicano gli analisti di Morgan Stanley in una nota sul gruppo automobilistico alla luce dell'uscita di Sergio Marchionne e la nomina di Mike Manley quale amministratore delegato. La considerazione che Morgan Stanley ha di Manley è 'alta', riconoscendo al manager 'una profonda esperienza nel guidare i due marchi più redditizi di Fca, Jeep e Ram'. In particolare, volendo prendere come indicazione il successo di Jeep, 'Mike Manley ha forti credenziali per guidare un produttore mondiale in una transizione tecnologica e strategicà. In particolare, le due più grandi sfide del nuovo amministratore delegato sono: 'trovare un partner industriale; trovare un partner tecnologicò. Nel frattempo, gli analisti si aspettano che Fca continuerà con la strategia di sviluppo delle 'auto che hanno un valore strategico/commerciale/emozionale, lasciando da parte il restò. Viene data proseguire senza problemi anche l'intesa con Alphabet (Google) sulla guida autonoma. Resta da capire, invece, se l'avvicendamento al vertice porterà a una accelerazione o a un rallentamento della strategia di 'estrazione di valorè dal gruppo.

