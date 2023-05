Maltempo, tra i soccorritori al lavoro anche i Vigili del Fuoco di Brindisi e Lecce e i militari del Battaglione San Marco

Notte drammatica, quella passata, per l'Emilia Romagna e l'allerta meteo non sembra annunciare nulla di buono. La nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna proseguirà per tutta la giornata di domani, giovedì 18 maggio. I numeri sono preoccupanti: 14 fiumi esondati in più punti, 23 Comuni coinvolti e una mobilitazione nazionale per i soccorsi che arrivano anche dalla Puglia.

Da Brindisi

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono già partiti nella serata di ieri: il modulo di colonna mobile di operatori SFA/SA (soccorritori acquatici di superficie) del Comando di Brindisi sarà al lavoro con 6 operatori specializzati e 3 mezzi.

In partenza da Brindisi anche i militari del Battaglione San Marco - con 26 uomini e sei gommoni - come dichiarato dalla Regione Emilia Romagna che già nella giornata di ieri ha chiesto al Dipartimento nazionale di Protezione civile un rafforzamento del soccorso tecnico urgente coinvolgendo ulteriormente l’Esercito e i Vigili del fuoco per intervenire in maniera ancor più tempestiva possibile.

Da Lecce

Anche alcune squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce sono partiti ieri sera alla volta dell'Emilia Romagna.

La mobilitazione nazionale

L'intero paese ha risposto al grido di allarme della Regione Emilia Romagna: nelle zone colpite dal maltempo sono già operativi 510 Vigili del fuoco, e altri 100 sono in arrivo, oltre a tre elicotteri che stanno operando dalla notte scorsa nella zona del cesenate.

Il Comando operativo di vertice interforze (COVI) ha attivato 5 elicotteri, 9 gommoni e 6 lagunari oltre a 12 unità operative per il controllo degli argini, un aeromobile a pilotaggio remoto pronto per il monitoraggio, 7 battelli gonfiabili.

Le forze dell'ordine

Presente anche la Capitaneria di Porto nazionale con 3 elicotteri, un aereo, 2 battelli. Mentre a Ravenna arrivano 12 subacquei. I Carabinieri sono pronti a rafforzare il presidio sul territorio grazie a squadre antisciacallaggio e metteranno a disposizione 2 elicotteri, così come la Guardia di Finanza.

I volontari

Non manca il supporto delle associazioni di volontari pronti ad aiutare la popolazione emiliana in arrivo anche da Veneto e Lombardia. Sono invece 116 i volontari della Croce Rossa Italia, 136 quelli del Soccorso alpino, 12 gli operatori alluvionali e 3 ambulanze fuoristrada.