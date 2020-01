Lotteria Italia, cinque milioni a Torino. La fortuna arriva anche in Puglia

Questi i premi della Lotteria, così come abbinati nel corso della trasmissione di RaiUno "I soliti ignoti", condotta da Amadeus.



PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI DI EURO A TORINO

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando O 005538 venduto a Torino.



SECONDO PREMIO DA 2,5 MILIONI DI EURO A GONARS (UD)

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD).



TERZO PREMIO DA 1,5 MILIONI DI EURO A ROMA

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma.



QUARTO PREMIO DA UN MILIONE DI EURO A LUCCA

Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca.



QUINTO PREMIO DA 500 MILA EURO A ERBA (CO)

Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (CO).



Questi, invece, i 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno.

(SERIE - NUMERO - VENDUTO A - PROV)



C 497235 ROMA RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO



Va a Torino il primo premio della Lotteria, da cinque milioni di euro: scorrendo i dati degli ultimi venti anni, la città della Mole non era mai riuscita a fare il colpo grosso, ma nelle ultime edizioni si era già proposta più volte come città fortunata. Lo scorso anno, ricorda Agipronews, a Torino era stato centrato il quarto premio, da un milione. Nell’edizione del 2017 era stata la provincia torinese a fare festa, con un milione e mezzo vinto a Rosta e un milione a Pinerolo. Nel 2013, invece, nel capoluogo piemontese era finito un milione e mezzo. Da notare che la provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti hanno fatto segnare una crescita rispetto alla scorsa edizione: da 219 mila si è passati a 226 mila, con un incremento del 3,2%.

