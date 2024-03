Inchiesta di Perugia, Lotito chiede di essere ascoltato dai pm di Roma in merito all'indagine su Gravina. Nodo Salernitana

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, chiede di essere ascoltato dai pm di Roma in merito all'indagine avviata mesi fa dopo una segnalazione della Dna e che ha ad oggetto «presunte attività illecite poste in essere dal Gabriele Gravina», presidente della Figc. È quanto annuncia il suo legale, Gian Michele Gentile, spiegando che il patron biancoceleste vuole parlare con gli inquirenti in merito al segmento che riguarda la vendita della Salernitana Calcio.

Politici e vip spiati, l'inchiesta arriva a Roma: aperto un fascicolo su Gravina ​sui diritti tv della Lega Pro

Lotito e il caso Salernitana

Il senatore è già stato ascoltato a Perugia e dopo l'atto istruttorio «la Guardia di Finanza - spiega il legale - ha acquisito la documentazione che abbiamo messo a disposizione». «Lotito chiederà di essere sentito per la questione della Salernitana Calcio che ancora oggi è una ferita aperta per il presidente e ha comportato molti danni anche in sede civile», aggiunge Lotito che mesi fa è stato ascoltato dai pm umbri che indagano sulla presunta attività di dossieraggio messa in atto, tra gli altri, dal luogotenente della Gdf, Pasquale Striano e dal sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, Antonio Laudati.

LOTITO COSA HA DETTO

«Confondono strumentalmente il piano politico con dei fatti personali che non hanno nulla a che vedere».