Livigno, turista denuncia: «Violentata dal branco dopo sci e shopping»

Mobile di Sondrio indaga sulla denuncia di stupro di gruppo presentata da una ragazza che nei giorni scorsi si è presentata al pronto soccorso della località turistica della Valtellina affermando di essere stata violentata da alcuni suoi connazionali. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine di una serata trascorsa in compagnia in un locale pubblico del paese.



La Squadra Mobile sta ricostruendo l'intera giornata trascorsa dal gruppo, compresi le sciate sulle piste e i momenti dello shopping, ascoltando in Questura anche alcuni testimoni che hanno visto il gruppo nelle ore antecedenti la presunta violenza. Al momento il sostituto procuratore Elvira Antonelli non ha chiesto al gip l'emissione di provvedimenti a carico dei componenti del gruppo che, come la donna, si trovano ancora a Livigno.

