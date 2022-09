Iran, uccisa la “ragazza della coda” simbolo delle proteste contro il velo: Hadith Najafi «colpita da 6 proiettili»

Lunghi capelli biondi raccolti con un elastico e niente velo. Questa la sua "provocazione", questa la sua condanna a morte. Hadith Najafi, la ragazza simbolo delle proteste in Iran dopo l'uccisione di Masha Amini, è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane ieri sera durante le proteste nella città di Karaj, vicino a Teheran.

Masha Amini morta, in Iran contro il regime otto giorni di protesta: oltre 700 arresti e 50 morti

Aveva 20 anni e con quello che può sembrare un semplice gesto come legarsi i capelli con un laccio per chiunque in Iran era diventata simbolo delle proteste contro l'obbligo del velo, era ormai chiamata la "ragazza dalla coda". In rete sono diversi i video in cui Hadis si vede nelle manifestazioni mentre si lega i capelli. La giovane secondo quanto si legge su Twitter sarebbe stata raggiunta da sei proiettili. «Sua sorella mi ha detto che aveva solo 20 anni ed è stata uccisa da 6 proiettili nella città di Karaj»

Hadis Najafi 21 Yr old girl must become another symbol like #MahsaAmini, because she didn’t keep silent in the face of tyranny. She got killed for the crime of protesting the brutal death of Mahsa.

I call on world to be the voice of #HadisNajafi too. A true hero.#مهسا_امینی pic.twitter.com/mWTrnsUVT5

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022