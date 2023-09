Incidente Flixbus in Austria, morta una 19enne: feriti tutti i passeggeri, tra cui tre italiani

Grave incidente in Austria. Un bus Flixbus diretto da Berlino a Trieste, si è ribaltato mentre si trovava in Carinzia, vicino a Micheldorf. Una 19enne austriaca è morta. Tutti gli altri 46 passeggeri sono feriti, la maggior parte lievemente, mentre cinque hanno riportato ferite gravi. Tra i passeggeri c'erano anche cittadini italiani, ha riferito all'Ansa la polizia della Carinzia, e la Farnesina in seguito ha precisato che tre connazionali hanno riportato ferite lievi e hanno lasciato l'ospedale dopo le prime cure.

L'incidente

Come riporta Bild, a bordo del mezzo c'erano passeggeri da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina, oltre a due autisti.

Reisebus kommt von Straße ab – eine Tote und viele Verletzte #Busunglueck #Unfall https://t.co/EJpsg8bNw0 — Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) September 19, 2023

La Farnesina ha poi fatto sapere che, in stretto raccordo con l'ambasciata a Vienna, ha seguito fin dai primi momenti la vicenda, prestando ogni necessaria assistenza ai tre connazionali coinvolti nell' incidente, che sono stati dimessi dopo le prime cure e dovrebbero rientrare tra oggi e domani. Le indagini sull'incidente sono in corso ed i test alcolemici sugli autisti sono risultati negativi. Secondo le informazioni della Bild, l'incidente potrebbe essere stato causato dal colpo di sonno che avrebbe colpito uno degli autisti.

Il comunicato

«Ci rammarichiamo di confermare - si legge in un comunicato della società - che un autobus a lunga percorrenza in servizio per conto di FlixBus fra Berlino e Trieste è stato coinvolto in un incidente intorno alle 4.45 di martedì 19 settembre a Micheldorf ( Austria). A bordo si trovavano 42 passeggeri e due autisti. Tutti i passeggeri e i due autisti sono stati trasportati negli ospedali vicini. Cinque persone sono rimaste gravemente ferite, e sedici, tra cui uno degli autisti, sono rimaste ferite in modo lieve. Sfortunatamente, uno dei passeggeri è deceduto». Il comunicato precisa quindi che «al momento non sono disponibili informazioni sulle cause dell'incidente».

«Una linea telefonica dedicata è stata attivata per fornire informazioni e offrire supporto ai nostri passeggeri e alle famiglie delle persone coinvolte. FlixBus è in stretto contatto con le autorità competenti e con l'azienda partner coinvolta per determinare le circostanze in cui l'incidente si è verificato». Il comunicato conclude dicendo che «in qualsiasi momento, la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo rappresenta per FlixBus la massima priorità. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai familiari e agli amici della vittima, e tutto il nostro sostegno è rivolto ai passeggeri e agli autisti coinvolti nell'incidente».