Grande Fratello torna stasera in tv, cosa c'è da sapere: chi sono i concorrenti, quando va in onda e le novità di questa edizione

Tutto è pronto, le luci della casa più spiata d'Italia stanno per riaccendersi: stasera in tv torna il Grande fratello, ma sarà tutto (o quasi) nuovo. Delle precedenti edizioni resta il conduttore: a guidare i concorrenti di questa edizione 2023 ci sarà sempre Alfonso Signorini. Ma il resto ha sapore di rivoluzione.

Grande Fratello torna stasera, le novità di questa edizione

Via il trash, via gli eccessi e via Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi. Pier Silvio Berlusconi ha dato indicazioni ben precise agli autori e al conduttore che ora ammette di aver sbagliato la scelta del cast della scorsa edizione. Così per rientrare in carreggiata come opinionista in studio ci sarà Cesara Buonamici e come inviata social Rebecca Staffelli.

Poi a varcare la porta rossa non saranno solo vip ma anche gente comune, saranno 21 concorrenti, in parte personaggi del mondo dello spettacolo e, molti, volti sconosciuti.

Il primo concorrente

Resta per ora una sorpresa la lista degli ospiti in studio così come, soprattutto, l’identità dei concorrenti che andranno ad animare la casa. Il primo concorrente vip ad essere ufficializzato da Mediaset è stato il marciatore Alex Schwazer, pronto a farsi conoscere dal pubblico di Canale 5.

«Di traguardi ne ha raggiunti tanti.

Vip e Nip insieme: ecco chi sono

Oltre Alex Schwazer a entrare nella casa di Cinecittà ci saranno anche l’attrice Beatrice Luzzi, l’operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas anni '80 e '90 Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi.

Quando va in onda

Anche l'edizione del 2023 del Grande Fratello avrà un doppio appuntamento settimanale: il reality andrà in onda su Canale 5 alle 21.40, tutti i lunedì e i venerdì dall'11 settembre. I telespettatori potranno poi seguire le vicessitudini dei concorrenti anche in altri orari: Canale 5: dal lunedì al venerdì alle 16.10 Italia 1: dal lunedì al venerdì alle 13.00 Mediaset Extra: tutti i giorni in diretta La5: dal lunedì al venerdì in diretta alle 12.30 e alle 19.30

Montepremi

Il montepremi finale sarà di 100mila euro, destinato a chi riuscirà a vincere la nuova edizione superando indenne le tante nomination e le eliminazioni a sorpresa