Fabio Cannavaro compie 50 anni: «Ho guadagnato e speso tanti soldi. Mia moglie? E' ancora molto gelosa»

Fabio Cannavaro compie oggi 50 anni e stasera festeggerà in un locale nel centro di Napoli. Nel futuro si vede come allenatore. «Ho fatto gavetta e carriera all’estero, sono stato in Iran, Arabia, Qatar, Cina. Ho vinto e adesso vorrei tornare in panchina. Sono tutti convinti che l’allenatore debba fare la gavetta in Italia, come se l’esperienza all’estero non contasse. Invece è fondamentale, ti apre la mente, ti forma», dice al Corriere della Sera.

I guadagni

«Nella mia carriera ho guadagnato tanto.

Ma ho anche speso. I soldi servono ma come mezzo. Non ti fanno felice, ma devono garantirti benessere. Compro e mi faccio regali, viaggio in business e non economy, per esempio. A 30 anni mi sentivo Superman. Bello, forte, con gli addominali scolpiti. Mi sfuggiva il piacere delle piccole cose. A 50 anni ho scoperto il mare, la montagna, le passeggiate, la bicicletta che oggi per me è una compagna di vita».

La moglie

Con Daniela, che di cognome fa Arenoso, la storia è incominciata quando erano poco più che ragazzini a Napoli, dove vivevano entrambi. Sei anni di fidanzamento e un matrimonio celebrato nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo nel 1996. Poi l'arrivo di tre figli. «Senza il suo sostegno sarebbe stato più difficile - confessa sempre al Corriere - Sono tornato dalla Cina dopo il Covid perché ne sentivo la mancanza. Abbiamo tre figli e la famiglia è un motivo di orgoglio: non è facile tenerla in piedi spesso anche a distanza. Ci vuole pazienza e tanta complicità». Gelosa? Lo è stata e ancora adesso lo è».