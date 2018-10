Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 20 ottobre 2018: i numeri vincenti

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 ottobre 2018: i numeri vincenti​

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.126 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 623.749,62

Punti 5: 10 totalizzano Euro: 20.151,92

Punti 4: 775 totalizzano Euro: 263,75

Punti 3: 29.243 totalizzano Euro: 21,10

Punti 2: 424.590 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 26.375,00

Punti 3SS: 93 totalizzano Euro: 2.110,00

Punti 2SS: 1.623 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.312 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.884 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Immediate: 14.719 totalizzano Euro: 367.975,00



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 54.300.000,00

