Donna uccisa da uno squalo alle Bahamas, la 50enne era in crociera con la famiglia

Attaccata e uccisa da uno squalo mentre faceva snorkeling alle Bahamas. La vittima, è una donna della Pennsylvania sulla cinquantina, attaccata ieri da uno squalo toro al largo di Rose Island poco prima delle 14:00 (ora locale), questo secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Donna 50enne uccisa da uno squalo: tragedia alle Bahamas

La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, era in crociera con la famiglia su una nave della Royal Caribbean. La compagnia americana ha fatto sapere che la donna aveva prenotato un viaggio di sette notti sulla "Harmony of the Seas", salpata domenica da Port Canaveral, in Florida. Purtroppo durante una sessione di snorkeling con i parenti, la vittima è stata attaccata da uno squalo ed è morta poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. «Royal Caribbean sta fornendo supporto e assistenza ai cari della donna in questo momento difficile», si legge in una nota della compagnia.

Purtroppo l'episodio non è isolato, già nel giugno 2019, un turista americano che faceva snorkeling, sempre al largo di Rose Island è stato ucciso dopo l'attacco di uno squalo. La vittima si chiamava Jordan Lindsey, 21 anni, studente della Loyola-Marymount University di Los Angeles (California).

