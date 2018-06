Verso le 12 di oggi, una donna romana di 47 anni, Consuelo P., si è lanciata da un cavalcavia sulla Cassia Bis, altezza uscita Castel de Ceveri, direzione Roma, e si è schiantata su un furgone Fiat Ducato che l'ha scaraventata sull'altra carreggiate in direzione Viterbo.



Il conducente del mezzo, 68 anni, ha perso il controllo del camion e si è schiantato contro lo spartitraffico alla sua sinistra. La donna é morta sul colpo, l'autista è stato soccorso dal 118, ricoverato all'ospedale Gemelli in codice giallo.



Dai primi accertamenti dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, che indagano sull'accaduto, si propende per l'ipotesi del suicidio: dopo aver raggiunto il cavalcavia con la propria auto e averla parcheggiata, la donna si sarebbe lanciata nel vuoto.

La Cassia bis è bloccata in entrambe le direzioni, all'altezza di Prima Porta.

Tragedia sulla Cassia bis.