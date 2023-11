Briatore derubato a Milano: «Mi hanno portato via lo zaino dall'auto, città fuori controllo». Sala: «Spero non abbia denunciato solo su Instagram»

Flavio Briatore derubato in pieno centro a Milano. L'imprenditore è stato vittima di un furto questa mattina in zona Cordusio, salvato poi da un capitano della Guardia di Finanza fuori servizio. A raccontarlo è stato lui stesso attraverso un video pubblicato su Instagram. «Il mio autista - dice Briatore - mi stava aspettando in zona Cordusio dove avevo un appuntamento per un caffè. L’autista viene chiamato al telefono, scende dalla macchina e in quel momento arriva un extracomunitario in monopattino, apre la portiera, prende lo zaino appoggiato sul sedile e scappa».

Briatore rapinato, l'intervento del finanziere

«Per fortuna - prosegue l'imprenditore - nelle vicinanze c’era un capitano della Guardia di Finanza che vede la scena, corre, blocca questo ragazzo. E poi riconsegna lo zaino all’autista. Al militare va tutto il mio ringraziamento. Ma mi chiedo, secondo voi è una cosa normale che in pieno centro, alle 11 del mattino, hai la gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene che c’è l’autista lì a un metro? E per fortuna che c’era questo capitano della Guardia di Finanza che è intervenuto, altrimenti io sarei rimasto senza zainetto, dentro al quale avevo tutto e avrei dovuto rinunciare al mio viaggio di domani perché non avrei più il passaporto».

L'accusa al sindaco Sala

Infine l'affondo al sindaco di Milano Beppe Sala. «Dice sempre che va tutto bene e che tutto è a posto.

Invece non c’è nulla che va bene - conclude Briatore - Milano è una città pericolosa. Per cui datevi una mossa, cercate di sistemarla perché così la gente ha paura. E io, che non ho mai avuto paura di nulla, quando verrò a Milano farò molta attenzione perché so che è una città pericolosa. È una roba da matti: tutto è fuori controllo».

Sala: «Spero che abbia denunciato in questura»

Oggi è arrivata la replica del sindaco: «Spero che Briatore sia andato anche in questura a far denuncia oltre a fare una storia» su Instagram.