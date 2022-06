Uccisa in casa, Antonella Castelvedere muore a 52 anni: era professoressa in Inghilterra. Arrestato il marito

Antonella Castelvedere, una docente residente a Colchester, nella contea dell'Essex nel Regno Unito, è stata uccisa mercoledì scorso in casa sua a Wickham Road (una zona residenziale). La donna è stata colpita più volte con un coltello. Il marito è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Castelvedere, 52 anni, madre di una ragazzina di 12, era nata a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia e da 25 anni viveva in Gran Bretagna dove lavorava come docente universitaria.

Gli agenti del Kent and Essex Serious Crime Directorate sono arrivati e hanno trovato una donna gravemente ferita, si legge nel comunicato della polizia di due giorni fa. «Purtroppo è morta sul posto. Gli agenti hanno trovato anche un uomo ferito all'indirizzo. È stato arrestato con l'accusa di omicidio e portato in ospedale per le cure del caso, dove si trova tuttora», si legge.

Le indagini sono condotte dall'ispettore Antony Alcock che due giorni fa ha dichiarato: «Una squadra dedicata di detective sta continuando a ricostruire le circostanze del caso di Colchester. Gli agenti stanno continuando a raccogliere le testimonianze delle persone che si sono fatte avanti per parlare con noi. Vorrei ancora una volta fare appello a chiunque abbia informazioni su questo caso e non si sia ancora messo in contatto con noi, affinché si faccia avanti, anche se ritiene che le sue informazioni siano insignificanti. Vorrei anche ribadire che le nostre indagini finora suggeriscono che si è trattato di un caso isolato e che non c'è alcuna minaccia per gli abitanti di Colchester».

«Confermo la notizia. Antonella è stata uccisa», ha detto il cugino di Antonella, Franco, al Giornale di Brescia che stamani ne ha dato notizia.

La professoressa Castelvedere era «docente di Letteratura inglese e responsabile del corso "Creative and Critical Writing". Con una visione internazionale, ha una lunga esperienza nel migliorare l'esperienza degli studenti attraverso la leadership accademica, la progettazione di programmi innovativi e le partnership professionali», si legge nel suo profilo nella pagina web dell'Università del Suffolk.