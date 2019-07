LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra una vacanza a Ibiza e un festa in discoteca, doveva stare al passo con la fidanzata, che guadagnava più di lui. Così si è difeso l'ex calciatore, ex protagonista di Temptation Island e ora influencer,: il 31enne romano è stato trovato con circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.Il bel Bruno, celebre per aver partecipato nel 2017 allo show tv, è stato arrestato dagli agenti della Mobile con le accuse di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Secondo le indagini, l'uomo utilizzava diversi mezzi di trasporto, auto e scooter, che alternava in base alle sue esigenze, per eludere l'eventuale intervento delle forze dell'ordine. Aveva anche spostato il suo domicilio in una casa popolare occupata, in alcun modo riconducibile alla sua persona, che aveva adibito a deposito e taglio dello stupefacente e dei proventi della sua attività illecita.I vari servizi di osservazione e pedinamento, hanno permesso agli investigatori di individuare tutti gli spostamenti del ragazzo, nonché la sua abitazione. E così i Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile sono entrati in azione sorprendendolo mentre stava per cedere 3 dosi di cocaina in via Tiburtina. Altre 23 dosi erano nascoste nell'aletta parasole della vettura. Nella perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato in un borsello altra cocaina e circa 5.000 euro in contanti, frutto dell'attività illecita.IL PROCESSOIl protagonista di Temptation Island 2017 (aveva partecipato con l'allora fidanzata Valeria Bigella) che ora gestisce dei negozi di abbigliamento nella capitale, è stato processato in direttissima e condannato a due anni e otto mesi di carcere oltre a una multa di 14 mila euro. Al processo ha provato a difendersi così: «Da circa un mese ho iniziato a spacciare perché la mia nuova fidanzata guadagna di più».Dopo la fine della relazione con la Bigella con la quale ancora gestisce il negozio e con cui aveva partecipato a Temptation Island e a una puntata di Uomini e donne, Bruno, si è fidanzato con la bellissima presentatrice e modella Eleonora D'Alessandro, romana, ex miss Universo Italia e sosia di Belen (è stata anche uno dei volti del meteo di Tg La7 oltre che paddock girl del motociclista Valentino Rossi).Volendo stare al passo col tenore di vita della lanciatissima fidanzata, dal fisico mozzafiato e più piccola di lui di sei anni, Alessio Bruno ha pensato di affiancare all'attività di imprenditore anche quella di spacciatore.EX CALCIATOREDagli hotel di lusso, la tv e i ristoranti famosi di Ibiza, alle sbarre del carcere. Bruno, fisico muscoloso e ricoperto di tatuaggi, fino al 2012 militava nella squadra romana del CasalBarriera. In un bar conobbe la Bigella con cui partecipò alla trasmissione di Maria De Filippi che mette alla prova i sentimenti di una coppia e che lo ha reso famoso. Ma la rincorsa al successo e il desiderio di non esser da meno rispetto al suo nuovo amore l'hanno portato a superare i limiti. Un'altra prova da superare, che stavolta non finirà in tv.