Aereo di linea scompare nel mare di Giava con 62 persone: il Boeing 737 era decollato da Giacarta, trovati rottami. Il pilota non ha lanciato il mayday

Persa ogni speranza di trovare sopravvissuti dopo l'allarme sul mare di Giava: testimoni riferiscono di avere visto precipitare in mare l'aereo di cui erano stati persi i contatti radio e radar poco dopo il decollo. E anche il governo indonesiano ha confermato l'incidente. Recuperati resti delle vittime e rottami. Si tratta del volo SJ 182 della compagnia indonesiana Sriwijaya Air decollato dalla capitale Giacarta e diretto a Pontianak nella provincia di Kalimantan, sulla costa occidentale del Borneo: i collegamenti con il Boeing 737-500 si sono interrotti qualche minuto dopo la partenza dall'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta mentre il jet bimotore si trovava a circa 3mila metri di quota, ovvero a metà dell'ascesa fino alla quota di crociera del volo di poco più di 700 chilometri della durata prevista di un'ora e 30 minuti.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Boeing, patteggiamento da 2,5 miliardi di dollari per i due disastri...

Non risulta che il pilota abbia lanciato il mayday, il che potrebbe far ipotizzare un evento devastante che non abbia lasciato alcun margine d'azione al comandate e al suo vice. Anche dai racconti dei pescatori, così come dai primi esami della telemetria del volo, non sembrano esservi speranze di ritrovare sopravvissuti. Le testimonianze sono state confermate dalla guardia costiera indonesiana che nella notte è impegnata nelle ricerche.

Il pilota non ha lanciato il mayday

Pescatori delle isole Thousand, arcipelago a nord di Giacarta, hanno riferito anche di avere sentito i boati di due esplosioni, ma non è chiaro se possano essere riferiti alle ultime fasi di volo del Boeing oppure all'impatto con il mare. Il meteo riporta di cielo coperto con buona visibilità.

A bordo dell'aereo scomparso sono registrati 56 passeggeri, due piloti, 4 membri dell'equipaggio: fra i viaggiatori anche 3 neonati e 7 bambini. Media locali hanno diffuso un video in cui pescatori mostrano rottami metallici attribuiti all'aereo scomparso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il velivolo, che da 12 anni portava i colori della Sriwijaya Air, è fra i più diffusi nelle compagnie per le rotte medio-brevi ed era in attività dal 1994.

Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5 — HzKv (@HZLABZ) January 9, 2021

La Sriwijaya Air è una compagnia indonesiana molto popolare che prima della pandemìa di Covid trasportava un milione di passeggeri al mese grazie a una flotta di nove velivoli.

I contatti con il velivolo sono stati persi, secondo le autorità indonesiane, alle 14.40 ora locale, le 7.40 in Italia.

Secondo AirNav Radarbox l'ultimo contatto è avvenuto quando il Boeing si trovava a un'altezza di 2500 metri, quota "degradata" raggiunta velocemente dopo che l'aereo aveva raggiunto i 3.500 metri durante la salita verso la quota di crociera fra i 6mila e i 7mila metri, mai raggiunta. Dalla velocità della cabrata (520 kmh) si è così passati a poco più di 260 kmh.

Poi l'aereo, o ciò che restava di esso, è precipitato definitivamente come indica anche Flightradar24 confermando la drammatica e repentina perdita della quota residua con contemporanea accelerazione fino a 660 kmh.

Qui la ricostruzione grafica del volo

(da Flighradar24)

I trasporti aerei in Indonesia

Il caso della Sriwijaya Air, sia pure in attesa di conferme, riporta all'attenzione ai disastri aerei in Indonesia del 2018 con la tragedia della Lion Air in cui persero la vita 189 persone e a quella del 1997 dalla Garada costata la vita a 234 persone. Più volte, in passato, non sono mancate critiche al sistema dei trasporti aerei in Indonesia anche se il dramma più recente, quello di due anni fa, è stato attribuito ai problemi tecnici del Boing 737 Max che ha portato in questi giorni l'azienda americana a patteggiare un maxi risarcimento anche per la caduta di uno di questi velivoli dell'Ethiopian Airlines costata la vita a 159 persone nel 2019. Il Boeing caduto oggi in Indonesia non ha nulla a che fare con questa tecente versione del 737.

Il tragitto da Giakarta a Pontianak

ADS-B signal from flight #SJ182 was lost at 07:40:27 UTC time. The flight was en route from Jakarta to Pontianak in Indonesia.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/GQiTLjlB4B — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA