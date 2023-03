Guidonia, due aerei militari si scontrano e precipitano: uno finisce tra le case, l'altro in un campo. Morti entrambi i piloti

Tragedia a a Guidonia, alle porte di Roma: due aerei Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati e sono precipitati intorno alle 11 di martedì mattina. Uno è caduto in un campo in via Roma, in prossimità di un distributore Tiber (dove infatti si è creata una lunga coda), l'altro si è schiantato tra alcune case e su una macchina in via delle Margherite. Entrambi i piloti sono morti, non ci sono altri feriti. I due piloti appartenevano al 60esimo stormo dell'Aeronautica Militare.

Scontro tra due aerei nei cieli di Guidonia: cosa è successo

Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto stamattina poco prima delle 11: la polizia ha ricevuto la segnalazione di un aereo caduto nel campo in via della Longarina. L'altro invece è finito tra alcune case. Secondo le prime ricostruzioni, gli aerei in volo erano quattro e due di questi si sarebbero scontrati tra di loro per cause ancora da verificare.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.

Che aerei sono i Siai 208

I due aerei precipitati a Guidonia sono dei Siai Marchetti 208, velivoli ad elica utilizzati normalmente per il trasporto e traino alianti. L'incidente sarebbe avvenuto durante una missione addestrativa con quattro aerei e i due si sarebbero toccati per motivi ancora da accertare.

Meloni: «La notizia ci riempie di tristezza»

«La notizia della morte dei due piloti dell'Aeronautica militare nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza - ha detto il premier Giorgia Meloni -. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo dell'Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere».

