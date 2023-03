Il pilota eroe dell'aereo precipitato: con la sua manovra ha evitato una strage

Ha chiesto aiuto dopo essere precipitato tra le case. Prima però aveva evitato una strage, riuscendo a compiere una manovra in grado di salvare chissà quante vite. Poi però il suo aereo ha preso fuoco e lui è morto. È il tragico destino di Giuseppe Meneghello, uno dei due piloti degli aerei di addestramento militare che stamattina si sono scontrati in volo a Guidonia e sono precipitati, uno in un campo e l'altro tra le case in via delle Margherite. Si tratta di un vero e proprio eroe: quando ha capito che stava andando a schiantarsi, ha evitato di colpire le case riuscendo a scontrarsi nell'unica via possibile. Lo ha fatto precipitando su un'auto, che è andata in fiamme. I residenti hanno sentito le richieste di aiuto del pilota, per i soccorsi però non c'è stato nulla da fare. A centro metri dal luogo della tragedia c'è un asilo nido.

Il salvataggio impossibile per colpa delle fiamme

Dopo il boato fortissimo, un uomo che era al bar della piazza poco distante da via delle Margherite, si è avvicinato per prestare soccorso. Guardando le fiamme, è tornato indietro per andare a recuperare un estintore. Una volta tornato sul luogo dell'incidente, però, le fiamme si erano fatte troppo alte e l'uomo non è riuscito a dare una mano al pilota, che chiedeva aiuto.

Cosa è successo

Dei due aerei che si sono scontrati in volo, uno è caduto in un campo in via Roma, in prossimità di un distributore Tiber (dove infatti si è creata una lunga coda), l'altro si è schiantato tra alcune case e su una macchina in via delle Margherite. I due piloti appartenevano al 60esimo stormo dell'Aeronautica Militare.

Erano quattro gli aerei in volo: erano impegnati nelle esercitazioni per la manifestazione del 28 marzo prossimo a Roma in occasione del centenario della fondazione dell’Aeronautica militare.

Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto stamattina poco prima delle 11: la polizia ha ricevuto la segnalazione di un aereo caduto nel campo in via della Longarina. L'altro invece è finito tra alcune case. Secondo le prime ricostruzioni, gli aerei in volo erano quattro e due di questi si sarebbero scontrati tra di loro per cause ancora da verificare.