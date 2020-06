Adriano Pappalardo, il figlio Laerte colpito da malore durante le riprese di uno spot: è in ospedale

Si trovava a Marina di Camerota perché impegnato nelle riprese di uno spot televisivo nel Cilento. Ma per Laerte Pappalardo, attore e figlio del noto cantante Adriano, il relax che stava provando a trascorrere sul lungomare della cittadina Costiera, è durato poco. Il 44enne, infatti, intorno alle 22:30 ha accusato un improvviso malore. Sul posto erano presente il padre e alcuni membri dello staff. Immediatamente attivata l'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi all'attore. Successivamente è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti. Le sue condizioni non sembrano gravi.

