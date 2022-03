Ucraina, bombardamenti a Kharkiv. E una bomba cade nel salone di una casa ma non espolde

In sottofondo si sente la voce di un bambino accompagnata dai boati delle bombe. Accade a Kharkiv, città ucraina nel nord-est vicino al confine, per giorni sotto gli attacchi russi. La guerra non da tregua e una donna dalla finestra della propria casa riprende i bombardamenti: da lontano si sentono e si vedono le esplosioni, una dietro l'altra, senza tregua. Da lì a poco Kharkiv si trasformerà in un paesaggio spettrale.

E' ciò che vive il popolo ucraino da ormai 11 giorni tra la paura e la disperazione con la speranza di poter scappare per salvarsi la vita.

Le bombe russe colpiscono tutto ciò che si trovano davanti: una grossa bomba invece resta inesplosa nel salone di una casa. Ciò che era stato utilizzato per uccidere ha invece salvato delle vite. Anche la bomba sembra voler mettere fine a questo conflitto che sta mettendo a dura prova gli stessi militari russi: si parla di un esercito stanco, demotivato, di una guerra assurda che continua a mietere morti anche tra gli stessi soldati. Nelle scorse ore l'esercito russo ha abbandonato carro armato nel fango alla periferia di Zhytomyr. Forse un segno.