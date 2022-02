Traghetto della Grimaldi in fiamme tra Italia e Grecia, le immagini dall'alto della Guardia Costiera

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2022 Le immagini dall'alto del traghetto andato in fiamme tra Italia e Grecia. I passeggeri sono tutti salvi. La Guardia Costiera italiana è in costante contatto, dalle prime luci dell’alba, con la Guardia costiera greca per le operazioni di soccorso in favore della nave battente bandiera italiana Olimpia della società Grimaldi Euromed, che questa notte, in navigazione da Igoumenitsa (Grecia) a Brindisi, a circa 10 miglia a largo della Grecia, ha sviluppato un grave incendio a bordo. / Guardia Costiera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev