Taranto, esplode la fogna e centinaia di famiglie costrette a vivere in luoghi insalubri

Centoventi famiglie al quartiere Paolo VI di Taranto vivono ormai da anni in condizione di grave disagio. Nell’area di edilizia popolare tra viale Cannata, via della Liberazione e via IV Novembre, secondo la Cgil probabilmente la rottura di conduttura fognaria costringe mamme, bambini (che in questo video giocano in mezzo alle acque nere), anziani, a schivare per strada i liquami che fuoriescono ormai senza sosta dai tombini.

«È una condizione che denunciamo ormai dal lontano 2019 – dice Luigi Lamusta, segretario del SUNIA di Taranto – e che oggi ci costringe ad una presa di posizione pubblica considerato l’alto livello di insalubrità della zona e il rischio per la salute per tutti i cittadini residenti».